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Київ може залишитися без гарячої
води, світла і тепла:...

Київ може залишитися без гарячої води, світла і тепла:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:18

Київ може залишитися без гарячої води, світла і тепла:...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни можуть залишитися без гарячої води, якщо до 1 серпня не буде вирішено питання з боргами "Київенерго" перед "Нафтогазом".

Дивися повний текст Київ може залишитися без гарячої води, світла і тепла: що відомо.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:19

рыночные отношения
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:25

Re: Київ може залишитися без гарячої води, світла і тепла:..

Однозначно нужно подымать тарифы, применив формулу расчета "Долги+", чтобы сегодня скоропостижно погасить долги за вчера. To be continued...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:45

у меня бойлер... и я съехал из Киева.... приятно же...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:06

недавно пришла бумажка от Киевгаза с ТРЕБОВАНИЕМ оплатить часть долга/штрафа этой компании перед Нафтогазом из-за несвоевременного расчета этих двух хозяйствующих субъектов. Еще раз - не мой долг перед Киевгазом, его нет, а штраф одного СХД другому СХД. Как там говорила говорящая лошадь?,,,
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:03

  sal написав:рыночные отношения


Ну так "европейска краина" - за все надо платить, по-другому не бывает, да и премии у руководителей Нафтогаза на европейском уровне...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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