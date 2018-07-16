Кияни можуть залишитися без гарячої води, якщо до 1 серпня не буде вирішено питання з боргами "Київенерго" перед "Нафтогазом".
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:18
Київ може залишитися без гарячої води, світла і тепла:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ може залишитися без гарячої води, світла і тепла: що відомо.
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:25
Re: Київ може залишитися без гарячої води, світла і тепла:..
Однозначно нужно подымать тарифы, применив формулу расчета "Долги+", чтобы сегодня скоропостижно погасить долги за вчера. To be continued...
Black Jack - White Business
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:06
недавно пришла бумажка от Киевгаза с ТРЕБОВАНИЕМ оплатить часть долга/штрафа этой компании перед Нафтогазом из-за несвоевременного расчета этих двух хозяйствующих субъектов. Еще раз - не мой долг перед Киевгазом, его нет, а штраф одного СХД другому СХД. Как там говорила говорящая лошадь?,,,
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:03
Ну так "европейска краина" - за все надо платить, по-другому не бывает, да и премии у руководителей Нафтогаза на европейском уровне...
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