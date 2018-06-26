Україна відчуває тверду підтримку Канади у відновленні територіальної цілісності та відбитті агресії Росії і у проведенні внутрішніх реформ.
Дивися повний текст Канада реалізувала в Україні понад 60 проектів на мільйони доларів - Гройсман.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:02
Канада реалізувала в Україні понад 60 проектів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Канада реалізувала в Україні понад 60 проектів на мільйони доларів - Гройсман.
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:07
Re: Канада реалізувала в Україні понад 60 проектів на...
За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент
https://news.finance.ua/ua/news/-/42918 ... -prezydent
Black Jack - White Business
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:43
И опять эмигранты. Последнее время Украина держится на людях покинувших эту страну
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