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Канада реалізувала в Україні
понад 60 проектів на...

Канада реалізувала в Україні понад 60 проектів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:02

Канада реалізувала в Україні понад 60 проектів на...

Пропонуємо до обговорення:
Україна відчуває тверду підтримку Канади у відновленні територіальної цілісності та відбитті агресії Росії і у проведенні внутрішніх реформ.

Дивися повний текст Канада реалізувала в Україні понад 60 проектів на мільйони доларів - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:02

никакой конкретики
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:07

Re: Канада реалізувала в Україні понад 60 проектів на...

За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент
https://news.finance.ua/ua/news/-/42918 ... -prezydent
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:43

И опять эмигранты. Последнее время Украина держится на людях покинувших эту страну
Moimir
 
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