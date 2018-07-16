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Іспанський суд схвалив
екстрадицію Онищенка в Україну

Іспанський суд схвалив екстрадицію Онищенка в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:02

Іспанський суд схвалив екстрадицію Онищенка в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Іспанський суд прийняв рішення про екстрадицію народного депутата-втікача Олександра Онищенка в Україну. Про це повідомляє Страна.

Дивися повний текст Іспанський суд схвалив екстрадицію Онищенка в Україну.
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