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Іспанський суд схвалив екстрадицію Онищенка в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:02
Пропонуємо до обговорення:
Іспанський суд прийняв рішення про екстрадицію народного депутата-втікача Олександра Онищенка в Україну. Про це повідомляє Страна.
Дивися повний текст Іспанський суд схвалив екстрадицію Онищенка в Україну
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:03
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