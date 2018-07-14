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Київські медустанови ПМД
отримали за перший місяць 84...

Київські медустанови ПМД отримали за перший місяць 84...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:42

Київські медустанови ПМД отримали за перший місяць 84...

Пропонуємо до обговорення:
Серед областей найбільше коштів за новим механізмом фінансування отримали заклади Полтавської, Вінницької і Дніпропетровської областей

Дивися повний текст Київські медустанови ПМД отримали за перший місяць 84 млн грн.
R2
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и как освоили?
sal
 
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Т.е. на одно медучреждение идет финансирование
- Киев - 3 млн. (84 : 28)
- Полтавская обл. - 1,76 млн. (28,1 : 16 )
- Винницкая обл. - 1,34 млн. (28,2 : 21)
- Днепропетровская обл. - 1,9 млн. (26,6 : 14).
yanyura
 
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