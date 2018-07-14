Серед областей найбільше коштів за новим механізмом фінансування отримали заклади Полтавської, Вінницької і Дніпропетровської областей
Дивися повний текст Київські медустанови ПМД отримали за перший місяць 84 млн грн.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:42
Київські медустанови ПМД отримали за перший місяць 84...
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Дивися повний текст Київські медустанови ПМД отримали за перший місяць 84 млн грн.
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:51
Т.е. на одно медучреждение идет финансирование
- Киев - 3 млн. (84 : 28)
- Полтавская обл. - 1,76 млн. (28,1 : 16 )
- Винницкая обл. - 1,34 млн. (28,2 : 21)
- Днепропетровская обл. - 1,9 млн. (26,6 : 14).
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