Кредит призначений на фінансування оборотного капіталу, необхідного для рослинництва, переробки цукрових буряків та сої.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:37
ЄБРР виділить "Астарті" $20 млн довгострокового кредиту
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Дивися повний текст ЄБРР виділить \"Астарті\" $20 млн довгострокового кредиту.
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:38
Предупреждение о том, что генетически модифицированные культуры можно выращивать на украинской земле, сообщил Фредерик Муссо в пресс-релизе в конце января 2015 года. "Об этом знают очень немногие, в т.ч. и украинское население. Однако, по словам Муссо, который является директором по вопросам политики в Оклендском институте, существует вероятность того, что Украина может служить испытательным полигоном для выращивания GMв Европе, что, как правило, пытается избежать в остальной части ЕС.
Означает ли одобрение XX миллиардов кредитов и снятие запрета на ГМ-культуры в Украине что украинские фермеры выращивают генетически модифицированные культуры? Кроме того, расширение биотехнологии и генной инженерии в Украине является частью соглашения об ассоциации.
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:46
Какая прелесть. Спасибо, пополнил список полезных идиотов.
Кстати, не в "оклендском институте" ли Янык свой проффесорский диплом покупал?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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