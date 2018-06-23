RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄБРР виділить "Астарті" $20
млн довгострокового кредиту

ЄБРР виділить "Астарті" $20 млн довгострокового кредиту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:37

ЄБРР виділить "Астарті" $20 млн довгострокового кредиту

Пропонуємо до обговорення:
Кредит призначений на фінансування оборотного капіталу, необхідного для рослинництва, переробки цукрових буряків та сої.

Дивися повний текст ЄБРР виділить \"Астарті\" $20 млн довгострокового кредиту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83296
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:38

Предупреждение о том, что генетически модифицированные культуры можно выращивать на украинской земле, сообщил Фредерик Муссо в пресс-релизе в конце января 2015 года. "Об этом знают очень немногие, в т.ч. и украинское население. Однако, по словам Муссо, который является директором по вопросам политики в Оклендском институте, существует вероятность того, что Украина может служить испытательным полигоном для выращивания GMв Европе, что, как правило, пытается избежать в остальной части ЕС.
Означает ли одобрение XX миллиардов кредитов и снятие запрета на ГМ-культуры в Украине что украинские фермеры выращивают генетически модифицированные культуры? Кроме того, расширение биотехнологии и генной инженерии в Украине является частью соглашения об ассоциации.
Moimir
 
Повідомлень: 664
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:46

  Moimir написав:Однако, по словам Муссо, который является директором по вопросам политики в Оклендском институте


Какая прелесть. Спасибо, пополнил список полезных идиотов.

Кстати, не в "оклендском институте" ли Янык свой проффесорский диплом покупал? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2358
З нами з: 07.04.17
Подякував: 186 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 49 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЄБРР виділить 500 млн доларів на газопровід в обхід Росії
R2 » Пон 09 лип, 2018 13:45
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 18:15
cccp30000
Уряд виділить 106 млн грн на будівництво КПВВ на...
R2 » Чет 05 лип, 2018 07:58
2 98
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 09:09
yuriy9946
Як довідатися про справжню вартість кредиту «під 0%» —...
R2 » Суб 23 чер, 2018 10:47
2 148
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 12:21
heavensfeel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3385)
19.07.2018 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.