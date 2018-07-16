Про це перший віце-прем'єр, глава Мінекономіки Степан Кубів заявив на спільному брифінгу з міністром з питань міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо.
Дивися повний текст Кубів прокоментував намір РФ ввести дзеркальні санкції.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 18:25
Кубів прокоментував намір РФ ввести дзеркальні санкції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кубів прокоментував намір РФ ввести дзеркальні санкції.
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:25
По поводу "ни кто особенно не пострадает", мы узнаем когда начнут высказываться "не пострадавшие".
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