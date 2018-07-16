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Кубів прокоментував намір
РФ ввести дзеркальні санкції

Кубів прокоментував намір РФ ввести дзеркальні санкції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:25

Кубів прокоментував намір РФ ввести дзеркальні санкції

Пропонуємо до обговорення:
Про це перший віце-прем'єр, глава Мінекономіки Степан Кубів заявив на спільному брифінгу з міністром з питань міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо.

Дивися повний текст Кубів прокоментував намір РФ ввести дзеркальні санкції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:25

По поводу "ни кто особенно не пострадает", мы узнаем когда начнут высказываться "не пострадавшие".
сова
 
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