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Гройсман пропонує збільшити частку сільського...
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Додано: Чет 19 лип, 2018 19:44
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у разі продовження державної підтримки агровиробників, частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті може сягнути 25%.
Дивися повний текст Гройсман пропонує збільшити частку сільського господарства у ВВП України до 25%
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R2
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Додано: Чет 19 лип, 2018 19:44
Он там медицинскую марихуану для увеличения прибыльности собрался выращивать?
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AlifeSoft
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Додано: Чет 19 лип, 2018 19:51
Ну выучил человек новое слово "синергия" нужно куда то приткнуть, про алименты уже как то приелось, а тут ...
Может, лучше — про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! — год подряд
В общем синергия чего с чем я не понял, да и желания не было
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Igorten
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:19
Для повышения доли с/х в ВВП можно увеличить объем с/х. Ну или можно уменьшить объем всего остального.
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dm_rodionov
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Додано: Чет 19 лип, 2018 21:29
Для повышения доли с/х в ВВП можно увеличить долю с/х в ВВП, или уменьшить долю производства в ВВП. Второе по Гройсману правдоподобнее.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: Чет 19 лип, 2018 21:32
Эта доля и без усилий Гройсмана сама собой увеличиться. Деиндустриализация неизбежно приведет страну к статусу банановой республики.
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Alexis
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Додано: Чет 19 лип, 2018 22:08
Igorten написав:
Ну выучил человек новое слово "синергия" нужно куда то приткнуть, про алименты уже как то приелось, а тут ...
Ничего он скоро слово "блокчейн" освоит))..Представляете какой простор .. к 2021г мы отболкчейним синегерические алименты ..))на на 95%))
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Джон
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