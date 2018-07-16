Гройсман пропонує збільшити частку сільського...

Додано: Чет 19 лип, 2018 21:29

Для повышения доли с/х в ВВП можно увеличить долю с/х в ВВП, или уменьшить долю производства в ВВП. Второе по Гройсману правдоподобнее.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!