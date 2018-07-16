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Гройсман пропонує збільшити
частку сільського...

Гройсман пропонує збільшити частку сільського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:44

Гройсман пропонує збільшити частку сільського...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у разі продовження державної підтримки агровиробників, частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті може сягнути 25%.

Дивися повний текст Гройсман пропонує збільшити частку сільського господарства у ВВП України до 25%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:44

Он там медицинскую марихуану для увеличения прибыльности собрался выращивать?
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:51

Ну выучил человек новое слово "синергия" нужно куда то приткнуть, про алименты уже как то приелось, а тут ...
Может, лучше — про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! — год подряд
;)

В общем синергия чего с чем я не понял, да и желания не было :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:19

Для повышения доли с/х в ВВП можно увеличить объем с/х. Ну или можно уменьшить объем всего остального.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:29

Для повышения доли с/х в ВВП можно увеличить долю с/х в ВВП, или уменьшить долю производства в ВВП. Второе по Гройсману правдоподобнее.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:32

Эта доля и без усилий Гройсмана сама собой увеличиться. Деиндустриализация неизбежно приведет страну к статусу банановой республики.
Alexis
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 22:08

Re: Гройсман пропонує збільшити частку сільського...

  Igorten написав:Ну выучил человек новое слово "синергия" нужно куда то приткнуть, про алименты уже как то приелось, а тут ...

Ничего он скоро слово "блокчейн" освоит))..Представляете какой простор .. к 2021г мы отболкчейним синегерические алименты ..))на на 95%))
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 05:48

Совок дремучий
falko13
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:24

Igorten "Вместе с возможностями децентрализации это дает серьезную синергию..." Читаю и плачу. Почему об этом успехе - децентрализации - говорят Премьер и губернаторы, у которых властные полномочия забирают, но молчат - меры и лидеры общин, которым эти полномочия отдают. И потом, не ясно, какая синергия получится у городов, что горожан в село отправлять на уборку картошки будут? Вообще-то, сельхозпереработка - это уже промышленность, а ее долю Гройсман не обещал увеличивать. То есть новый Пол Пот в лице Гройсмна...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:00

Re: потому

  laa1999 написав:об этом успехе - децентрализации - говорят Премьер и губернаторы, у которых властные полномочия забирают, но молчат - меры и лидеры общин, которым эти полномочия отдают. И потом, не ясно, какая синергия получится у городов, что горожан в село отправлять на уборку картошки будут? Вообще-то, сельхозпереработка - это уже промышленность, а ее долю Гройсман не обещал увеличивать.

Потому что, как тока губер вякнет об успехах децентрализации, ему сразу можно шить сепаратизм.
sal
 
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