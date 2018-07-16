Гройсман пропонує збільшити частку сільського...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:52
Дотичний до процесу підготовки Украни до врожаїв у 100млн.т. І зараз би могли стільки виростити, але зберігати ніде. Проектуються та будуються величезні елеватори, лише зараз у роботі 4 штуки від 80 до 250тис.т., комбікормові заводи, цукрозаводи масово обладнують лініями сушіння та грануляції жому (корм для худоби, ранвше просто в поле вивозили як добриво), Проектуються та будуються млини, нові олійні, (Сатоконстянтинівська буде найбільшою у Європі). Після того, як бізнес зайняв всі ніші у житлово-офісному будівництві та торгівлі, де можна заробити найшвидше, кошти пішли у сільське господарство, а коли все заповнять там, гроші підуть у промисловість.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:20
Совок???
Совок еще в 30х годах прошлого века погял, что без доминирующей части промышленности в ВВП ни о какой настоящей независимости не может быть и речи!!!
Но даже это на сегодня не актуально: нужна не первичная переработка сырья, а производство с высокой степенью добавленной стоимости.
Гройман- обыкновенный базарный барыга, и сын базарного барыги.
Его мозочек освоил три операции:
- купить у крестьян подешевле;
- продать потребителю подороже;
- поделится с "крышей".
Для современной Украины этого оказалось достаточно(((
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:33
список заводов подлежащих сносу, а на их месте засеять что-нибудь когда опубликуют?
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