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Гройсман пропонує збільшити
частку сільського...

Гройсман пропонує збільшити частку сільського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:52

Дотичний до процесу підготовки Украни до врожаїв у 100млн.т. І зараз би могли стільки виростити, але зберігати ніде. Проектуються та будуються величезні елеватори, лише зараз у роботі 4 штуки від 80 до 250тис.т., комбікормові заводи, цукрозаводи масово обладнують лініями сушіння та грануляції жому (корм для худоби, ранвше просто в поле вивозили як добриво), Проектуються та будуються млини, нові олійні, (Сатоконстянтинівська буде найбільшою у Європі). Після того, як бізнес зайняв всі ніші у житлово-офісному будівництві та торгівлі, де можна заробити найшвидше, кошти пішли у сільське господарство, а коли все заповнять там, гроші підуть у промисловість.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:20

  falko13 написав:Совок дремучий


Совок???
Совок еще в 30х годах прошлого века погял, что без доминирующей части промышленности в ВВП ни о какой настоящей независимости не может быть и речи!!!
Но даже это на сегодня не актуально: нужна не первичная переработка сырья, а производство с высокой степенью добавленной стоимости.
Гройман- обыкновенный базарный барыга, и сын базарного барыги.
Его мозочек освоил три операции:
- купить у крестьян подешевле;
- продать потребителю подороже;
- поделится с "крышей".
Для современной Украины этого оказалось достаточно(((
Cris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:33

список заводов подлежащих сносу, а на их месте засеять что-нибудь когда опубликуют?
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:01

Ещё и в заслуги себе запишет. Электорат будет громко хлопать в ладоши.Королевство кривых зеркал
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:19

  Cris написав:
  falko13 написав:Совок дремучий


Совок???
Совок еще в 30х годах прошлого века погял, что без доминирующей части промышленности в ВВП ни о какой настоящей независимости не может быть и речи!!!
Но даже это на сегодня не актуально: нужна не первичная переработка сырья, а производство с высокой степенью добавленной стоимости.
Гройман- обыкновенный базарный барыга, и сын базарного барыги.
Его мозочек освоил три операции:
- купить у крестьян подешевле;
- продать потребителю подороже;
- поделится с "крышей".
Для современной Украины этого оказалось достаточно(((


Вы что такое пишите, мой пост подобного содержания уже удалили - это же крамола :) Строительство "великой аграрной сверхдержавы" вот главная задача поставленная кураторами перед нынешними владныками, а то что в мире нет ни одного успешного государства с такой долей с/х никого не волнует

фас!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:31

  sal написав:Потому что, как тока губер вякнет об успехах децентрализации, ему сразу можно шить сепаратизм.

Вы не правы полностью, губернаторы ставят децентрализацию себе в заслугу. И гордятся ею. Сепаратизм причем здесь? Вы ,что из Москвы пишите, такой бред.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:13

Cris
Чия б корова мукала!
Ми в умовах ринкової економіки живемо, отже все регулюється попитом. Попит народжує пропозицію. Як їдеш дорогою, то лиш сліпий не побачить оцинковані банки елеваторів та зерносховищ, вони як гриби ростуть! Кілька років тому, ВСЕ там було імпортне, а зараз нові елеватори на 90-95% комплектуються українським обладнанням. Несучі металоконструкції, силоси, транспортери, норії, сепаратори, зернотоки, сушарки, ваги, перекидачі, практично все наше! Працюють підприємства Дніпра, Сум, Лубен, Чернігова, десятків міст та містечо, тисячі людей мають роботу, розвивається машинобудування. Не держава інвестує, державні інвестиції це і є совок, а приватний бізнес! Звичайно спершу інвестує туди, де найшвидше отримується прибуток, а відбивши гроші та накопичивши з прибутку знов - вкладають туди, де прибуток менший. Спершу вирощування та експорт, потім зароблені гроші ідуть на будівництво переробних підприємств, а це млини, комбікорм, далі у виробництво харчів та тваринництво, щоб той комбікорм худоба з'їла. і паралельно, коли появляється попит, появляється і виробництво необхідного устаткування. У нас все іде правильним природнім шляхом і просто бісить, коли невігласи, чиї знання та розуміння обмежені уроками суспільствознавства в радянській школі, займаються розумавим випорожненням на тему "бариг", "зради" і "карупциї"!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:34

andriyzhagun, интересно рассказываете, вот бы еще нормальные условия для бизнеса у нас были. А то бенефициары этих самых работающих предприятий Сум, Лубен, Чернигова и десятков городов - поголовно чиновники, депутаты и кумовья глав различных проверяющих кровосисей. Строители собачих будок за наворованное и раздерибаненное.
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