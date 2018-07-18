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Прикриття "схем" на
митниці може дати в бюджет до 40...

Прикриття "схем" на митниці може дати в бюджет до 40...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:59

Прикриття "схем" на митниці може дати в бюджет до 40...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року від боротьби з тіньовими схемами на митниці до держбюджету залучили 79 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Прикриття \"схем\" на митниці може дати в бюджет до 40 млрд - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:59

Тут недавно ... процитирую "Поэтому мы считаем, что ориентировочно мы сможем мобилизовать по году, и это доказывает наша аналитика, еще от 70 до 100 миллиардов гривен." это что касается таможни, а тут вдруг 30-40, берем по минимуму, куда делись 30 млрд ? :)
Igorten
 
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