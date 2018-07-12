Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комісії.
Дивися повний текст Регулятор затвердив тарифи на тепло і світло для \"Київтеплоенерго\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лип, 2018 21:25
Регулятор затвердив тарифи на тепло і світло для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор затвердив тарифи на тепло і світло для \"Київтеплоенерго\".
Додано: Чет 19 лип, 2018 21:25
783,09 грн/Гкал - это с НДС, или в Киеве будет самое дешевое тепло. Выборы скоро.
|