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Регулятор затвердив тарифи
на тепло і світло для...

Регулятор затвердив тарифи на тепло і світло для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:25

Регулятор затвердив тарифи на тепло і світло для...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комісії.

Дивися повний текст Регулятор затвердив тарифи на тепло і світло для \"Київтеплоенерго\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:25

783,09 грн/Гкал - это с НДС, или в Киеве будет самое дешевое тепло. Выборы скоро.
zloy_ukr
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