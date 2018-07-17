Про це повідомив глава держпідприємства Юрій Недашковський на нараді в Южноукраїнську в четвер.
Дивися повний текст \"Енергоатом\" вперше здійснив повне завантаження блоку ЮУАЕС паливом Westinghouse.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 21:41
"Енергоатом" вперше здійснив повне завантаження блоку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Енергоатом\" вперше здійснив повне завантаження блоку ЮУАЕС паливом Westinghouse.
Додано: Чет 19 лип, 2018 21:41
Ясно, что мы перейдём полностью на американское топливо. Наверное, оно намного дороже, но это плата за поддержку. Электроэнергия будет дорожать, это ясно. Надеюсь, аварий не будет.
Додано: Чет 19 лип, 2018 23:03
Наверное, у тебя есть ссылки заявления "Энергоатома" по поводу цены этого топлива?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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