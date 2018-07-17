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"Енергоатом" вперше
здійснив повне завантаження блоку...

"Енергоатом" вперше здійснив повне завантаження блоку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:41

"Енергоатом" вперше здійснив повне завантаження блоку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава держпідприємства Юрій Недашковський на нараді в Южноукраїнську в четвер.

Дивися повний текст \"Енергоатом\" вперше здійснив повне завантаження блоку ЮУАЕС паливом Westinghouse.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:41

Ясно, что мы перейдём полностью на американское топливо. Наверное, оно намного дороже, но это плата за поддержку. Электроэнергия будет дорожать, это ясно. Надеюсь, аварий не будет.
серенький
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 23:03

  серенький написав:Ясно, что мы перейдём полностью на американское топливо. Наверное, оно намного дороже, но это плата за поддержку.


Наверное, у тебя есть ссылки заявления "Энергоатома" по поводу цены этого топлива?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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