Володимир Омелян вважає виправданими високі зарплати співробітникам держкомпаній, якщо ці співробітники допомагають заощадити державі великі суми грошей.
Дивися повний текст Омелян виступив за високі зарплати керівникам держпідприємств.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 23:33
Омелян виступив за високі зарплати керівникам...
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Дивися повний текст Омелян виступив за високі зарплати керівникам держпідприємств.
Додано: Чет 19 лип, 2018 23:33
Только не надо про Укрпочту... Надо понимать, что у власти в Украине были и есть временщики! - воры. Какой уж там "с рынка"...
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