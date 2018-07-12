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Омелян виступив за високі
зарплати керівникам...

Омелян виступив за високі зарплати керівникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 23:33

Омелян виступив за високі зарплати керівникам...

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Омелян вважає виправданими високі зарплати співробітникам держкомпаній, якщо ці співробітники допомагають заощадити державі великі суми грошей.

Дивися повний текст Омелян виступив за високі зарплати керівникам держпідприємств.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 23:33

Только не надо про Укрпочту... Надо понимать, что у власти в Украине были и есть временщики! - воры. Какой уж там "с рынка"...
Moimir
 
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