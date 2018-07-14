Володимир Омелян вважає виправданими високі зарплати співробітникам держкомпаній, якщо ці співробітники допомагають заощадити державі великі суми грошей.
Дивися повний текст Омелян виступив за високі зарплати керівникам держпідприємств.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 23:33
Омелян виступив за високі зарплати керівникам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян виступив за високі зарплати керівникам держпідприємств.
Додано: Чет 19 лип, 2018 23:33
Только не надо про Укрпочту... Надо понимать, что у власти в Украине были и есть временщики! - воры. Какой уж там "с рынка"...
Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:49
Re: Омелян виступив за високі зарплати керівникам...
Ну очевидно, что на 20-30-50 тыс. в месяц никто не пойдет честно работать.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 06:54
Re: Омелян виступив за високі зарплати керівникам...
Пусть АТО-шникам про "достойную" зарплату расскажет. Во времена ВОВ как то чиновники помалкивали про "жир". «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:09
Якщо профффесіонал д...б то йому хоч 10000грн. Хоч 1000000грн результат не зміниться. Ой неправда. Буде як в Україні. Покращення з року в рік.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:15
Просто Гройсман вчера надел кепку, залез на броневичок и начал вещать о заоблачно высоких премиях, социальной справедливости, что работать на госпредприятии это уже за честь и т.д.
поскольку выступал он в фб, не перед ляшковскими коровами и юлиными пенсионерами, ему весьма активно накидали не одну сотню эпитетов и мыслей по поводу, админ не успевал удалять. в выражениях не стеснялись, однако упор был на смысловую нагрузку.
Вобщем, почитал это Омелян, проникся, и пошел вещать обратное от греха подальше.
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