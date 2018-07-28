Омелян виступив за високі зарплати керівникам...

Додано: Вів 31 лип, 2018 11:35

Rainbow написав: И шо оно пишет.. прозрачный тендер, 20 млн. Да за непарозрачный тендер на нары путевку с конфискацией всего и навсегда должны отпрвлять.



Надеюсь, антикоррупционный суд поможет им прийти в себя. И шо оно пишет.. прозрачный тендер, 20 млн. Да за непарозрачный тендер на нары путевку с конфискацией всего и навсегда должны отпрвлять.Надеюсь, антикоррупционный суд поможет им прийти в себя.

кнут без пряника не работает.в налоговой и в судах кстати сейчас большие проблемы на низовых уровнях в связи с этим.раньше платили мизер но можно было прокрутиться.сейчас тоже не ахти, но прокрутиться теперь с небольшой вероятностью светит небом в клеточку. (причем если ты уже выбрал эту стезю, то нужно крутиться хорошо и часто, тогда будет запас откупиться на случай проблем).читаю статью "налоговый инспектор .... района купил недвигу за лям, хотя по декларации доход за прошлый год был 60 тыс". налоговый инспектор в Киеве с зарплатой 5 тысяч грн./мес(!) и полномочиями накладывать/не накладывать санкции, результат которых может измеряться его несколькими годовыми зарплатами.извините, но в этой ситуации бороться с коррупцией путем создания дополнительных антикоррупционных подразделений это как лечить инфекционного больного жаропонижающим. здесь как говорится, "за такую зарплату работник не должен делать ничего. и даже немножечко вредить".