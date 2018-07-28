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Омелян виступив за високі
зарплати керівникам...

Омелян виступив за високі зарплати керівникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 23:33

Омелян виступив за високі зарплати керівникам...

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Омелян вважає виправданими високі зарплати співробітникам держкомпаній, якщо ці співробітники допомагають заощадити державі великі суми грошей.

Дивися повний текст Омелян виступив за високі зарплати керівникам держпідприємств.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 23:33

Только не надо про Укрпочту... Надо понимать, что у власти в Украине были и есть временщики! - воры. Какой уж там "с рынка"...
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:49

Re: Омелян виступив за високі зарплати керівникам...

Ну очевидно, что на 20-30-50 тыс. в месяц никто не пойдет честно работать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 06:54

Re: Омелян виступив за високі зарплати керівникам...

Пусть АТО-шникам про "достойную" зарплату расскажет. Во времена ВОВ как то чиновники помалкивали про "жир". «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:09

Якщо профффесіонал д...б то йому хоч 10000грн. Хоч 1000000грн результат не зміниться. Ой неправда. Буде як в Україні. Покращення з року в рік.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:15

  Дикий не Дикий написав:Якщо профффесіонал д...б то йому хоч 10000грн. Хоч 1000000грн результат не зміниться. Ой неправда. Буде як в Україні. Покращення з року в рік.


Просто Гройсман вчера надел кепку, залез на броневичок и начал вещать о заоблачно высоких премиях, социальной справедливости, что работать на госпредприятии это уже за честь и т.д.

поскольку выступал он в фб, не перед ляшковскими коровами и юлиными пенсионерами, ему весьма активно накидали не одну сотню эпитетов и мыслей по поводу, админ не успевал удалять. в выражениях не стеснялись, однако упор был на смысловую нагрузку.

Вобщем, почитал это Омелян, проникся, и пошел вещать обратное от греха подальше.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:05

И шо оно пишет.. прозрачный тендер, 20 млн. Да за непарозрачный тендер на нары путевку с конфискацией всего и навсегда должны отпрвлять.

Надеюсь, антикоррупционный суд поможет им прийти в себя.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:05

И шо оно пишет.. прозрачный тендер, 20 млн. Да за непарозрачный тендер на нары путевку с конфискацией всего и навсегда должны отпрвлять.

Надеюсь, антикоррупционный суд поможет им прийти в себя.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:35

  Rainbow написав:И шо оно пишет.. прозрачный тендер, 20 млн. Да за непарозрачный тендер на нары путевку с конфискацией всего и навсегда должны отпрвлять.

Надеюсь, антикоррупционный суд поможет им прийти в себя.


кнут без пряника не работает.
в налоговой и в судах кстати сейчас большие проблемы на низовых уровнях в связи с этим.
раньше платили мизер но можно было прокрутиться.
сейчас тоже не ахти, но прокрутиться теперь с небольшой вероятностью светит небом в клеточку. (причем если ты уже выбрал эту стезю, то нужно крутиться хорошо и часто, тогда будет запас откупиться на случай проблем).

читаю статью "налоговый инспектор .... района купил недвигу за лям, хотя по декларации доход за прошлый год был 60 тыс". налоговый инспектор в Киеве с зарплатой 5 тысяч грн./мес(!) и полномочиями накладывать/не накладывать санкции, результат которых может измеряться его несколькими годовыми зарплатами.

извините, но в этой ситуации бороться с коррупцией путем создания дополнительных антикоррупционных подразделений это как лечить инфекционного больного жаропонижающим. здесь как говорится, "за такую зарплату работник не должен делать ничего. и даже немножечко вредить".
galex
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