Британська Burberry Group Plc - виробник одягу, аксесуарів і парфумерії класу люкс в 2018 році знищила готову продукцію вартістю £28,6 ($ 38 млн).
Дивися повний текст Виробник одягу Burberry за півроку знищив продукції на $38 млн.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:02
Виробник одягу Burberry за півроку знищив продукції на...
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Дивися повний текст Виробник одягу Burberry за півроку знищив продукції на $38 млн.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:22
Re: Виробник одягу Burberry за півроку знищив продукції на..
Нельзя раздать, вы представляете бомжей в одежде марки люкс - это полная дискредитация торговой марки
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:55
это одна из составляющих высокой стоимости товаров. "так не доставайся ты никому!"
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