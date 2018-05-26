RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виробник одягу Burberry за
півроку знищив продукції на...

Виробник одягу Burberry за півроку знищив продукції на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:02

Виробник одягу Burberry за півроку знищив продукції на...

Пропонуємо до обговорення:
Британська Burberry Group Plc - виробник одягу, аксесуарів і парфумерії класу люкс в 2018 році знищила готову продукцію вартістю £28,6 ($ 38 млн).

Дивися повний текст Виробник одягу Burberry за півроку знищив продукції на $38 млн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83302
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:02

А могли бы раздать в Африке и Украине.
sal
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 25.03.16
Подякував: 397 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:22

Re: Виробник одягу Burberry за півроку знищив продукції на..

Нельзя раздать, вы представляете бомжей в одежде марки люкс - это полная дискредитация торговой марки
sal написав:А могли бы раздать в Африке и Украине.
freeze
4
 
Повідомлень: 7915
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2203 раз.
Подякували: 3094 раз.
 
Профіль
12
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:55

это одна из составляющих высокой стоимости товаров. "так не доставайся ты никому!"
r_skrypnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 23.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила закон про маркування органічної продукції
R2 » Вів 10 лип, 2018 14:14
7 314
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 22:23
Faceless
Найбільший виробник електротранспорту зацікавився... 1, 2
R2 » Чет 07 чер, 2018 08:58
17 1186
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 00:44
Surfer
Найбільший виробник автогазу переходить на новий стандарт
R2 » П'ят 25 тра, 2018 14:14
3 241
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 13:51
infa111

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3395)
20.07.2018 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.