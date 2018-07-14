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Проїзд як в ЄС: Омелян розповів,
де буде перша платна...

Проїзд як в ЄС: Омелян розповів, де буде перша платна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:36

Проїзд як в ЄС: Омелян розповів, де буде перша платна...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури каже, що проїзд українськими автобанами коштуватиме стільки ж, як в Європі.

Дивися повний текст Проїзд як в ЄС: Омелян розповів, де буде перша платна дорога в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:36

К 2020г. - Омелян уже будет прятаться от Украины . А дорогая для проезда дорога - в Украине она не окупится.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:08

Бажано при цьому незагробити існуючу чудову дорогу і прекрасні соснові ліси. А то дороги не буде а ліс виріжуть
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:46

  zloy_ukr написав:К 2020г. - Омелян уже будет прятаться от Украины . А дорогая для проезда дорога - в Украине она не окупится.

Львов – Краковец ~60км в Западном направлении. Если задрать сразу европейские цены, то все возможно.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:58

Железобетонная же? ))
vasiliybaybuz
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