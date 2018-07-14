Міністр інфраструктури каже, що проїзд українськими автобанами коштуватиме стільки ж, як в Європі.
Дивися повний текст Проїзд як в ЄС: Омелян розповів, де буде перша платна дорога в Україні.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:36
Проїзд як в ЄС: Омелян розповів, де буде перша платна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проїзд як в ЄС: Омелян розповів, де буде перша платна дорога в Україні.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:36
К 2020г. - Омелян уже будет прятаться от Украины . А дорогая для проезда дорога - в Украине она не окупится.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:08
Бажано при цьому незагробити існуючу чудову дорогу і прекрасні соснові ліси. А то дороги не буде а ліс виріжуть
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:46
Львов – Краковец ~60км в Западном направлении. Если задрать сразу европейские цены, то все возможно.
имхо
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:13
Re: Проїзд як в ЄС: Омелян розповів, де буде перша платна...
И по ней поедет первый неоплан ?
Омельян та бы сральники на автостанциях хоть до ума бы навел..а то как зайдешь туда.. глянешь... а там внизу гипертул-портал сразу видно..
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