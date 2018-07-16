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В Україну почав надходити імпортований хлор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:42
Пропонуємо до обговорення:
З Румунії в Україну почав надходити імпортований хлор, це може знизити напругу, пов'язану з його нестачею.
Дивися повний текст В Україну почав надходити імпортований хлор
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:43
еще одна зависимость - хлорная
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