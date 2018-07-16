З Румунії в Україну почав надходити імпортований хлор, це може знизити напругу, пов'язану з його нестачею.
Дивися повний текст В Україну почав надходити імпортований хлор.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:42
В Україну почав надходити імпортований хлор
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну почав надходити імпортований хлор.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:42
Re: В Україну почав надходити імпортований хлор
Закупка в аварийном режиме, цены наверно заоблачные.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:08
Да ладно, во всем мире разделение труда.
Одни хлор производят, другие растительное масло.
Румыны же наверное не паникуют когда покупают подсолнечное масло в Украине.
В Литве и Латвии только морские порты и тур-индустрия остались и ничего живут и улыбаются.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:24
Re: разделение
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:35
у нас этой валюты - завались. у нас дядя на валютной фабрике работает...
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