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В Україну почав надходити
імпортований хлор

В Україну почав надходити імпортований хлор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:42

В Україну почав надходити імпортований хлор

Пропонуємо до обговорення:
З Румунії в Україну почав надходити імпортований хлор, це може знизити напругу, пов'язану з його нестачею.

Дивися повний текст В Україну почав надходити імпортований хлор.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:43

еще одна зависимость - хлорная
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:25

Не было бы хуже.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:42

Re: В Україну почав надходити імпортований хлор

Закупка в аварийном режиме, цены наверно заоблачные.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:08

Да ладно, во всем мире разделение труда.
Одни хлор производят, другие растительное масло.
Румыны же наверное не паникуют когда покупают подсолнечное масло в Украине.
В Литве и Латвии только морские порты и тур-индустрия остались и ничего живут и улыбаются.
Yura_Gag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:35

у нас этой валюты - завались. у нас дядя на валютной фабрике работает...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:05

Даже если не брать во внимание затраты на закупку в авральном режиме, сертификацию, перестановку колесных пар и т.д. Что делать до 30 августа? Всему населению закупать антибактериальные препараты для борьбы с грядущей эпидемией поноса?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:47

Мда капец. Вместо того чтоб договорится с местными - давай улучшать благостостояние чужой страны за счет народа у которого и так карманы дырявые.
Чай не договоренность...
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:05

  RomanTik написав:Даже если не брать во внимание затраты на закупку в авральном режиме, сертификацию, перестановку колесных пар и т.д. Что делать до 30 августа? Всему населению закупать антибактериальные препараты для борьбы с грядущей эпидемией поноса?


Петю и Гросю это мало волнует.
Их волнует отжать последние остатки коломойского куска Украины себе в карман. Да и добить поскорее конкурента.
Тем более это актуально, что судя по всему, Беня ещё и снюхался с главным петиным противником на будущих выборах.
Так что пока паны делят "пирог", их мало заботит как там выживает население.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:11

Re: В Україну почав надходити імпортований хлор

  Shram написав:Петю и Гросю это мало волнует.

Ну это не надолго.. думаю до марта 2019.
Джон
 
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