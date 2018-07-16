З Румунії в Україну почав надходити імпортований хлор, це може знизити напругу, пов'язану з його нестачею.
Дивися повний текст В Україну почав надходити імпортований хлор.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:42
В Україну почав надходити імпортований хлор
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну почав надходити імпортований хлор.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:42
Re: В Україну почав надходити імпортований хлор
Закупка в аварийном режиме, цены наверно заоблачные.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:08
Да ладно, во всем мире разделение труда.
Одни хлор производят, другие растительное масло.
Румыны же наверное не паникуют когда покупают подсолнечное масло в Украине.
В Литве и Латвии только морские порты и тур-индустрия остались и ничего живут и улыбаются.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:35
у нас этой валюты - завались. у нас дядя на валютной фабрике работает...
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:05
Даже если не брать во внимание затраты на закупку в авральном режиме, сертификацию, перестановку колесных пар и т.д. Что делать до 30 августа? Всему населению закупать антибактериальные препараты для борьбы с грядущей эпидемией поноса?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:47
Мда капец. Вместо того чтоб договорится с местными - давай улучшать благостостояние чужой страны за счет народа у которого и так карманы дырявые.
Чай не договоренность...
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:05
Петю и Гросю это мало волнует.
Их волнует отжать последние остатки коломойского куска Украины себе в карман. Да и добить поскорее конкурента.
Тем более это актуально, что судя по всему, Беня ещё и снюхался с главным петиным противником на будущих выборах.
Так что пока паны делят "пирог", их мало заботит как там выживает население.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:11
Re: В Україну почав надходити імпортований хлор
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