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В Україну почав надходити
імпортований хлор

В Україну почав надходити імпортований хлор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:11

  Yura_Gag написав:Да ладно, во всем мире разделение труда.
Одни хлор производят, другие растительное масло.
Румыны же наверное не паникуют когда покупают подсолнечное масло в Украине.
В Литве и Латвии только морские порты и тур-индустрия остались и ничего живут и улыбаются.


В Румынии и свое есть, а в Литве, например, население минус 40% к 1991 году, сколько им надо того подсолнечного масла :)

фас!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:38

  RomanTik написав:Даже если не брать во внимание затраты на закупку в авральном режиме, сертификацию, перестановку колесных пар и т.д. Что делать до 30 августа? Всему населению закупать антибактериальные препараты для борьбы с грядущей эпидемией поноса?

Понос не самое страшное, что может быть в данной ситуации.
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