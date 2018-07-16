В Україну почав надходити імпортований хлор

В Румынии и свое есть, а в Литве, например, население минус 40% к 1991 году, сколько им надо того подсолнечного масла
фас!
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:11
В Румынии и свое есть, а в Литве, например, население минус 40% к 1991 году, сколько им надо того подсолнечного масла
фас!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:38
Понос не самое страшное, что может быть в данной ситуации.
Зараз переглядають цей форум: andriyzhagun і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|