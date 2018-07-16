В Україну почав надходити імпортований хлор

Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:34

+ бензин можно делать 90-95-й, 10 л в неделю получается, газ из сух-травы и ферментов причем это все почти бесплатно установки можно из хлама соорудить. по воде хлор все же вреден, обеззараживать воду можно кипячением, уф-излучением, фильтрованием (обр.осмос тоже не все убирает). Для хлорирования эсли уж так хочется можно соли добавить (немного) и 15 мин электролиза от аккумулятора на свету лучше чтоб гипохлориты развалить. полученный раствор убивает бактерии даже при 10-ном разведении. Воду контролировать микроскопом - (это доступно в нете). Но хлор здоровья не добавляет! Озон еще вреднее (как -то читал научную работу о сравнении свойств, озон оказался канцерогенен). да, йод еще можно капать. марганцовку лучше не надо, (в мозгах марганец оседает прыгать при ходьбе начнете). Вообще рекомендую не поддаваться панике особенно политической, а поднимать свой уровень образования.