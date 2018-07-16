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В Україну почав надходити
імпортований хлор

В Україну почав надходити імпортований хлор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:11

  Yura_Gag написав:Да ладно, во всем мире разделение труда.
Одни хлор производят, другие растительное масло.
Румыны же наверное не паникуют когда покупают подсолнечное масло в Украине.
В Литве и Латвии только морские порты и тур-индустрия остались и ничего живут и улыбаются.


В Румынии и свое есть, а в Литве, например, население минус 40% к 1991 году, сколько им надо того подсолнечного масла :)

фас!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:38

  RomanTik написав:Даже если не брать во внимание затраты на закупку в авральном режиме, сертификацию, перестановку колесных пар и т.д. Что делать до 30 августа? Всему населению закупать антибактериальные препараты для борьбы с грядущей эпидемией поноса?

Понос не самое страшное, что может быть в данной ситуации.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:32

  antikkristall написав:
  Yura_Gag написав:Да ладно, во всем мире разделение труда.
Одни хлор производят, другие растительное масло.
Румыны же наверное не паникуют когда покупают подсолнечное масло в Украине.
В Литве и Латвии только морские порты и тур-индустрия остались и ничего живут и улыбаются.


В Румынии и свое есть, а в Литве, например, население минус 40% к 1991 году, сколько им надо того подсолнечного масла :)

фас!

Не точно - минус миллион из 3,7 млн. в 92-ом году - 27%
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:56

  RomanTik написав:Даже если не брать во внимание затраты на закупку в авральном режиме, сертификацию, перестановку колесных пар и т.д. Что делать до 30 августа? Всему населению закупать антибактериальные препараты для борьбы с грядущей эпидемией поноса?

Население, которое понимает с кем имеет дело, заблаговременно поставило себе обратный осмос, купило генераторы, солнечные панели и с любопытством наблюдает за происходящим.
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:01

  Sam17a написав:
  RomanTik написав:Даже если не брать во внимание затраты на закупку в авральном режиме, сертификацию, перестановку колесных пар и т.д. Что делать до 30 августа? Всему населению закупать антибактериальные препараты для борьбы с грядущей эпидемией поноса?

Население, которое понимает с кем имеет дело, заблаговременно поставило себе обратный осмос, купило генераторы, солнечные панели и с любопытством наблюдает за происходящим.

И весь этот набор установило на 25-этажных свечках? :D :D
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:58

  vetka написав:И весь этот набор установило на 25-этажных свечках? :D :D

Не, на "свечках" только осмос. Желательно переехать в частный дом - так надежнее. Лично я не жалею.
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:11

апофеоз майдана...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:19

  Тракторист написав:апофеоз майдана...

Уже даже нет желания на весь этот беспредел от власти реагировать.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:34

+ бензин можно делать 90-95-й, 10 л в неделю получается, газ из сух-травы и ферментов причем это все почти бесплатно установки можно из хлама соорудить. по воде хлор все же вреден, обеззараживать воду можно кипячением, уф-излучением, фильтрованием (обр.осмос тоже не все убирает). Для хлорирования эсли уж так хочется можно соли добавить (немного) и 15 мин электролиза от аккумулятора на свету лучше чтоб гипохлориты развалить. полученный раствор убивает бактерии даже при 10-ном разведении. Воду контролировать микроскопом - (это доступно в нете). Но хлор здоровья не добавляет! Озон еще вреднее (как -то читал научную работу о сравнении свойств, озон оказался канцерогенен). да, йод еще можно капать. марганцовку лучше не надо, (в мозгах марганец оседает прыгать при ходьбе начнете). Вообще рекомендую не поддаваться панике особенно политической, а поднимать свой уровень образования.
Востаннє редагувалось golllmax в П'ят 20 лип, 2018 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:37

Re: В Україну почав надходити імпортований хлор

  golllmax написав:Озон еще вреднее (как -то читал научную работу о сравнении свойств, озон оказался канцерогенен


Глупость полная- озон разлагается на кислород - вреда 0.
Конрад Карлович
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