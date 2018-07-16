В Україну почав надходити імпортований хлор

Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:02

Прежде чем что-то писать о "глупостях" образованием рекомендую обзавестись. ладно. Когда Вы приходите в лес ощущаете некую свежесть, как и после грозы. это озон. Тоесть после образования он еще какое-то время существует. верно? верно. распад молекулы О3 происходит как сам по себе так и быстрее при наличии некоторых катализаторов, а также реагентов (которые поглащают продукты распада, чем сдвигают равновесный процесс в сторону распада) с выделением атомарного кислорода и вот это и есть самый реактивный реагент. Атомарный кислород в свою очередь в Вашем организме запустит любой радикальный процесс причем это в основном процессы окисления.(если конечно вы не жуете хинин или гидрохинон ложками перед едой))). Радикалы кислорода водой также могут связываться но такого полиморфимизма как с хлором нету (почитайте Некрасова Общую химию). то-есть ему деваться и стабилизироваться некуда посему он очень реактивен. (У хлора - это реакци диспропорционирования = равновесные гипохлорная и хлоридиная кислоты далее хлориды, хлораты, гипохлориты и также некоторое количество атомарного кислорода (при хорошем освещении) и возможность обратного взаимодействия. Кст вот интересная статья (не из журнала "мурзилка", но все же некоторые буквы могут быть знакомы)