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В Україну почав надходити
імпортований хлор

В Україну почав надходити імпортований хлор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:02

Конрад Карлович
Прежде чем что-то писать о "глупостях" образованием рекомендую обзавестись. ладно. Когда Вы приходите в лес ощущаете некую свежесть, как и после грозы. это озон. Тоесть после образования он еще какое-то время существует. верно? верно. распад молекулы О3 происходит как сам по себе так и быстрее при наличии некоторых катализаторов, а также реагентов (которые поглащают продукты распада, чем сдвигают равновесный процесс в сторону распада) с выделением атомарного кислорода и вот это и есть самый реактивный реагент. Атомарный кислород в свою очередь в Вашем организме запустит любой радикальный процесс причем это в основном процессы окисления.(если конечно вы не жуете хинин или гидрохинон ложками перед едой))). Радикалы кислорода водой также могут связываться но такого полиморфимизма как с хлором нету (почитайте Некрасова Общую химию). то-есть ему деваться и стабилизироваться некуда посему он очень реактивен. (У хлора - это реакци диспропорционирования = равновесные гипохлорная и хлоридиная кислоты далее хлориды, хлораты, гипохлориты и также некоторое количество атомарного кислорода (при хорошем освещении) и возможность обратного взаимодействия. Кст вот интересная статья (не из журнала "мурзилка", но все же некоторые буквы могут быть знакомы) https://www.ozonetherapy.ru/analiz-rezu ... ya-v-vode/)
golllmax
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:41

у нас с 1 августа местная власть в авральном режиме объявила о повышении цен на вод в районе 25 процентов , наш народ опять оплатит все просчеты власти , а не заплатит то будет лишен субсидии и водоснабжения.
makishin60
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:27

  Sam17a написав:
  RomanTik написав:Даже если не брать во внимание затраты на закупку в авральном режиме, сертификацию, перестановку колесных пар и т.д. Что делать до 30 августа? Всему населению закупать антибактериальные препараты для борьбы с грядущей эпидемией поноса?

Население, которое понимает с кем имеет дело, заблаговременно поставило себе обратный осмос, купило генераторы, солнечные панели и с любопытством наблюдает за происходящим.


Не забывайте прикупить соль, сахар, спички и туалетную бумагу.Легче наблюдать будет. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:28

  makishin60 написав:у нас с 1 августа местная власть в авральном режиме объявила о повышении цен на вод в районе 25 процентов , наш народ опять оплатит все просчеты власти , а не заплатит то будет лишен субсидии и водоснабжения.


А чуть попизже скажут это беня виноват поэтому не голосуйте за тимошонку. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:40

  Sam17a написав:Население, которое понимает с кем имеет дело, заблаговременно поставило себе обратный осмос, купило генераторы, солнечные панели и с любопытством наблюдает за происходящим.


  Sam17a написав:Не, на "свечках" только осмос. Желательно переехать в частный дом - так надежнее. Лично я не жалею.


Ну да, ну да. Выращивать еду самостоятельно, ткать себе одежду, завести свою кузню, дом окружить стенами и рвами, лечится подорожником.
Супер будущее. Пустые города, и население на хуторах живущее натуральным хозяйством.
Вроде уже проходили такое, 10 веков тому назад.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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