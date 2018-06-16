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Bitcoin за добу подорожчав

Bitcoin за добу подорожчав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:19

Bitcoin за добу подорожчав

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:20

Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом, грошовим сурогатом або цінністю.

- ось це і погано, статус повинен бути хоч який.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:53

root , навiщо? щоб держава, силовi структури та чиновники могли туди свого носа пхати "на законних пiдставах" ?
hodkonem36
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