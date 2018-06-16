Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.
Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:19
Bitcoin за добу подорожчав
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:20
- ось це і погано, статус повинен бути хоч який.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:53
root , навiщо? щоб держава, силовi структури та чиновники могли туди свого носа пхати "на законних пiдставах" ?
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