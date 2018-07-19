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У НБУ повідомили, як може
вплинути відстрочення...

У НБУ повідомили, як може вплинути відстрочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:36

У НБУ повідомили, як може вплинути відстрочення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Дивися повний текст У НБУ повідомили, як може вплинути відстрочення підвищення ціни на газ на інфляцію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:36

Так рост зарплат это же хорошо, то что обещали, разве не ?
heavensfeel
 
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