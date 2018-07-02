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В Україні знову перепишуть
правила отримання субсидій -...

В Україні знову перепишуть правила отримання субсидій -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:13

В Україні знову перепишуть правила отримання субсидій -...

Пропонуємо до обговорення:
1 травня запрацювала суворіша програма відбору субсидіантів, але до неї за останні кілька місяців виникло чимало запитань.

Дивися повний текст В Україні знову перепишуть правила отримання субсидій - що змінять.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:13

"Во-первых, она уже сейчас обязывает переоформить госпомощь около 1 млн получателей, а накануне отопительного сезона к ним добавится еще примерно 5 млн заявителей. Управления госпомощи рискуют оперативно не справиться с таким наплывом людей, считает Павел Розенко. И чтобы войти в отопительный сезон без проблем, просто необходимо внести изменения в программу."

И срезать остальных еще цепляющихся чудом за помощь государства, которое с одной стороны забирает 2/3, а с другой не хочет дать 1/3.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:37

У меня ни чего нет, и субсидия мне тоже не светит. Стране как то это до одного места. Зажирели имущие.
qj2018
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 10:11

Re: В Україні знову перепишуть правила отримання субсидій -.

Безработные платящие ЕСВ это цирк на дроти. Мне тоже срезали, в ЦЗ не дали просто стоять на учете, нужно проходить обучение или получать пособие. Отказался от общественных работ и стал автоматически миллионером.
kamsky1985
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