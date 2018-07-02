1 травня запрацювала суворіша програма відбору субсидіантів, але до неї за останні кілька місяців виникло чимало запитань.
Дивися повний текст В Україні знову перепишуть правила отримання субсидій - що змінять.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:13
В Україні знову перепишуть правила отримання субсидій -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні знову перепишуть правила отримання субсидій - що змінять.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:13
"Во-первых, она уже сейчас обязывает переоформить госпомощь около 1 млн получателей, а накануне отопительного сезона к ним добавится еще примерно 5 млн заявителей. Управления госпомощи рискуют оперативно не справиться с таким наплывом людей, считает Павел Розенко. И чтобы войти в отопительный сезон без проблем, просто необходимо внести изменения в программу."
И срезать остальных еще цепляющихся чудом за помощь государства, которое с одной стороны забирает 2/3, а с другой не хочет дать 1/3.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:37
У меня ни чего нет, и субсидия мне тоже не светит. Стране как то это до одного места. Зажирели имущие.
Додано: Нед 22 лип, 2018 10:11
Re: В Україні знову перепишуть правила отримання субсидій -.
Безработные платящие ЕСВ это цирк на дроти. Мне тоже срезали, в ЦЗ не дали просто стоять на учете, нужно проходить обучение или получать пособие. Отказался от общественных работ и стал автоматически миллионером.
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