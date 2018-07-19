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В Україні змінився порядок
сплати єдиного соцвнеску

В Україні змінився порядок сплати єдиного соцвнеску
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:17

В Україні змінився порядок сплати єдиного соцвнеску

Пропонуємо до обговорення:
Про зміни в податкових правилах нагадала прес-служба Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст В Україні змінився порядок сплати єдиного соцвнеску.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:17

Больше налогов самых разных.
ruvex
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