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Вартість автогазу зросла до
кризового рівня минулого року

Вартість автогазу зросла до кризового рівня минулого року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:11

Вартість автогазу зросла до кризового рівня минулого року

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна СВГ по Україні 19 липня склала 13,97 грн/л (+11 коп./л).

Дивися повний текст Вартість автогазу зросла до кризового рівня минулого року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:11

баржа же с газом недавно пришла..
sal
 
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