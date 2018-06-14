Середня ціна СВГ по Україні 19 липня склала 13,97 грн/л (+11 коп./л).
Дивися повний текст Вартість автогазу зросла до кризового рівня минулого року.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:11
Вартість автогазу зросла до кризового рівня минулого року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість автогазу зросла до кризового рівня минулого року.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:37
Это обычное явление перед выборами.Определенным направлениям и структурам дают "финансовые задания"на черный нал.,кому сколько кэша отправлять "на верх" и дают полную свободу в ценообразовании.Так было перед выборами последние лет 20.
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