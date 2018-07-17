|
|
|
СБУ перевіряє "Дніпроазот": хто призвів до дефіциту хлору
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України розпочала перевірку дій посадових осіб ПАТ "Дніпроазот", які призвели до створення дефіциту рідкого хлору - основного реагенту для безперебійного забезпечення населення питною водою.
Дивися повний текст СБУ перевіряє \"Дніпроазот\": хто призвів до дефіциту хлору
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83312
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:13
Беня і Юля вже на всю намагаються робити каку
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:29
Всюдиносапхайчик написав:
Беня і Юля вже на всю намагаються робити каку
"Вредители" иль "враги народа"?
С такими руководителями и враги не нужны.
имхо
-
cccp30000
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:08
Днепроазот решил не отдавать даром а продавать по среднерыночной цене по сайту Prozorro. Тут же начались наезды и отжимы с помощью СБУ....Страна просто открыта для инвестиций.. вкладывайте миллионы и если свою продукцию не отдадите даром то мы все у вас отожмем. Ну а с другой стороны.. какой минимум серого вещества у керманычей должен быть, что бы отдать частнику стратегическое предприятие? Вот я думаю что слова мозги и - руководство страны.. это слова антагонисты.
PS Последствия безмозглой приватизации и монополии.....
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|56
|
|
|7
|337
|
|
|1
|161
|
|