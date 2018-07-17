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СБУ перевіряє "Дніпроазот":
хто призвів до дефіциту хлору

СБУ перевіряє "Дніпроазот": хто призвів до дефіциту хлору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:13

СБУ перевіряє "Дніпроазот": хто призвів до дефіциту хлору

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України розпочала перевірку дій посадових осіб ПАТ "Дніпроазот", які призвели до створення дефіциту рідкого хлору - основного реагенту для безперебійного забезпечення населення питною водою.

Дивися повний текст СБУ перевіряє \"Дніпроазот\": хто призвів до дефіциту хлору.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:13

Беня і Юля вже на всю намагаються робити каку
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:29

  Всюдиносапхайчик написав:Беня і Юля вже на всю намагаються робити каку

"Вредители" иль "враги народа"?
С такими руководителями и враги не нужны.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:08

Днепроазот решил не отдавать даром а продавать по среднерыночной цене по сайту Prozorro. Тут же начались наезды и отжимы с помощью СБУ....Страна просто открыта для инвестиций.. вкладывайте миллионы и если свою продукцию не отдадите даром то мы все у вас отожмем. Ну а с другой стороны.. какой минимум серого вещества у керманычей должен быть, что бы отдать частнику стратегическое предприятие? Вот я думаю что слова мозги и - руководство страны.. это слова антагонисты.
PS Последствия безмозглой приватизации и монополии.....
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:50

Джон Ага, вот все годы их цена устраивала, а тут неожиданно стало настолько убыточным, что нужно поднять в несколько раз цену. Я не сомневаюсь, что норма прибыли там ниже плинтуса, но дотянуть ситуацию до начала Юлькиной предвыборной компании с целью создания настоящей информационно-экономической и биологической диверсии - это уже слишком.

Хотя, лично для меня уже давно очевидно, что для Юльки украинцы просто расходный материал.
myshapiton
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