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У Києві встановлять
LED-лампи на суму 30 млн євро

У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:41

У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Київрада прийняла рішення про участь комунального підприємства "Київміськсвітло" у проекті "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", що дасть можливість залучити позику від ЄІБ для капремонту мереж зовнішнього освітлення столиці.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:41

45 000 000 грн*15 лет/30,6= 675 000 000/30,6= 22 058 823 евро.
То есть экономия за 15 лет - меньше на 7,5 млн. евро, чем расходы понесенные ради этой экономии. Ну и фин.расходы - 7-8% годовых от суммы займа. И скорей всего процентов 80-90 этих ламп за 15 лет прийдут в негодность. Дорогая нынче экология
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:02

ALexxxS Читай уважніше:
Встановлення таких пристроїв дозволить економити місту на електроенергії в середньому 45 мільйонів гривень в рік.

А є ще економія на витратах на покупку кожного року ламп старого типу, обслуговуванні мереж, заміна ламп старого типу ітд.
BIGor
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