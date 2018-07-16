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У Києві встановлять
LED-лампи на суму 30 млн євро

У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:41

У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Київрада прийняла рішення про участь комунального підприємства "Київміськсвітло" у проекті "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", що дасть можливість залучити позику від ЄІБ для капремонту мереж зовнішнього освітлення столиці.

Дивися повний текст У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:41

45 000 000 грн*15 лет/30,6= 675 000 000/30,6= 22 058 823 евро.
То есть экономия за 15 лет - меньше на 7,5 млн. евро, чем расходы понесенные ради этой экономии. Ну и фин.расходы - 7-8% годовых от суммы займа. И скорей всего процентов 80-90 этих ламп за 15 лет прийдут в негодность. Дорогая нынче экология
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:02

ALexxxS Читай уважніше:
Встановлення таких пристроїв дозволить економити місту на електроенергії в середньому 45 мільйонів гривень в рік.

А є ще економія на витратах на покупку кожного року ламп старого типу, обслуговуванні мереж, заміна ламп старого типу ітд.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:23

Re: У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

Еще одно кидалово. Долго гореть светодиоды не будут, неженки они.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:12

Стоить лампочки 460 евро, откат неплохой. А экономии- практически не видно за 30 лет. И лампочки не вечные.
Не окупятся они никогда. Будет то-же, что и с кредитами МВФ.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:24

  BIGor написав:ALexxxS Читай уважніше:
Встановлення таких пристроїв дозволить економити місту на електроенергії в середньому 45 мільйонів гривень в рік.

А є ще економія на витратах на покупку кожного року ламп старого типу, обслуговуванні мереж, заміна ламп старого типу ітд.


Тогда нужно и дисконтирование (стоимость денег во времени) учитывать, поскольку деньги на LED-освещение нужно выложить вперед, а эффект экономии - и на электроэнергию, и на замене старых ламп - постепенно в течении долгих лет.

Расходы на последнее мы не знаем, но если посчитать текущую приведенную стоимость (NPV) проекта по экономии электроэнергии (45 млн грн в год) по ставке дисконтирования НБУ 17.5% (что близко к среднему значению за последние 10 лет), то получаем не минус 7.5 млн евро, а минус 21 млн евро. Инвестиции 30 млн евро, а продисконтированная экономия на э/э = 9 млн евро за 15 лет.

С большой вероятностью можно предполагать, что это бизнес-кейс чьего то обогащения, а не развития города.

https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:21

ALexxxS, p_a_l, zloy_ukr, zРадио и прочие неумеющие сложить 2 + 2.

Во-первых, кредит выдается на капремонту мереж зовнішнього освітлення столиці, а не только на светодиоды. Потому все ваши подсчеты бестолковы. Какая окупаемость капремонта моста на Нивках, Лепсе, Шулявке? Какая окупаемость капремонта киевского коллектора? Какая окупаемость капремонта дорог? Такая же и "окупаемость" капремонта сетей уличного освещения.

Во-вторых, светодиоды боятся повышенного напряжения и нагрева. Все остальное им вообще пофиг. С повышенным напряжением проблем точно не будет, а вот нагрев определяется качеством изготовления светильника. При соблюдении вышеперечисленных условий срок службы светодиода - 25 лет. Мои домашние светодиодные лампы уже 6 лет служат, например. А секрет прост - нужно покупать не китайские отбросы, а нормального производителя, который в лампы ставит качественный драйвер и хороший теплоотвод.

В третьих, в ваших глобокомысленных подсчетах экономии нет учета зарплат обслуживающего персонала (всего КП, если на то пошло), налогов КП, топлива для обслуживающей техники, ТО, и ее аммортизация. А эти статьи будут куда больше, чем счет за электричество :mrgreen:
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:46

  myshapiton написав:ALexxxS, p_a_l, zloy_ukr, zРадио и прочие неумеющие сложить 2 + 2.

Во-первых, кредит выдается на капремонту мереж зовнішнього освітлення столиці, а не только на светодиоды. Потому все ваши подсчеты бестолковы. Какая окупаемость капремонта моста на Нивках, Лепсе, Шулявке? Какая окупаемость капремонта киевского коллектора? Какая окупаемость капремонта дорог? Такая же и "окупаемость" капремонта сетей уличного освещения.

Во-вторых, светодиоды боятся повышенного напряжения и нагрева. Все остальное им вообще пофиг. С повышенным напряжением проблем точно не будет, а вот нагрев определяется качеством изготовления светильника. При соблюдении вышеперечисленных условий срок службы светодиода - 25 лет. Мои домашние светодиодные лампы уже 6 лет служат, например. А секрет прост - нужно покупать не китайские отбросы, а нормального производителя, который в лампы ставит качественный драйвер и хороший теплоотвод.

В третьих, в ваших глобокомысленных подсчетах экономии нет учета зарплат обслуживающего персонала (всего КП, если на то пошло), налогов КП, топлива для обслуживающей техники, ТО, и ее аммортизация. А эти статьи будут куда больше, чем счет за электричество :mrgreen:


Уважаемый умеющий сложить 2+2, можете продемонстрировать мастерство и привести ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ?

Я посчитал бизнес-кейс на ИЗВЕСТНЫХ из новости входных данных. И отметил, что за неимением всех цифр это бизнес-кейс одного проекта экономии электроэнергии.

А вот ваши выкладки без цифр в духе "эти статьи куда больше, чем другие" точно уж бестолковы.

И да, эффект инвестиций в инфраструктурные проекты тоже имеет количественную оценку, на чем и строятся расчеты их окупаемости. Эти методы нетривиальны, и требует экспертной оценки списка используемых допущений. Например, эффективность вложений в строительство дорог оценивают по бенчмаркам увеличения торговли и транзитных доходов.

https://www.ft.com/content/c9257c6c-a0d ... e238dee8e2
zРадио
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