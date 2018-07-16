У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:12

Стоить лампочки 460 евро, откат неплохой. А экономии- практически не видно за 30 лет. И лампочки не вечные.

Не окупятся они никогда. Будет то-же, что и с кредитами МВФ.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!