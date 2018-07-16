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У Києві встановлять
LED-лампи на суму 30 млн євро

У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:10

Re: У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

В любом случае, с LED намного лучше освещенность. Там, где уже установили такие светильники, вообще как днем. По сравнению со старыми фонарями небо и земля.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:56

BIGor

Бред несете вы! Все приведено к евро - экономия электроэнергии в 45 млн грн в год переведена в евро по текущему курсу, что само по себе учитывает рост тарифов на э/э - при девальвации гривны тарифы будут расти пропорционально, так что сумма экономии в евро и в 2024, и в 2029, и в 2034 плюс-минус будет соответствовать таковой в 2019. По крайней мере это самое разумное, что можно предположить на сегодня о стоимости э/э через 15 лет. Мы не знаем, сохраниться ли мировой тренд роста ее стоимости, или динамика наоборот будет отрицательной, и как изменяться внутренние валютные тарифы с учетом мировых трендов. Поэтому логичнее всего ожидать сохранения текущего тарифа, выраженного в валюте.

Неучтенной осталась только экономия расходов на смену лампочек (труд, стоимость самих ламп в нужном количестве, сопутствующие затраты), о чем я уже 3-й раз пишу для особо одаренных икспертов
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 00:42

Re: У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

  Gastarbaiter написав:В любом случае, с LED намного лучше освещенность. Там, где уже установили такие светильники, вообще как днем. По сравнению со старыми фонарями небо и земля.
Не всегда. У меня возле дома в пригороде Полтавы на дороге поменяли как раз на днях со старых желтых на ЛЭДы. Так стало ужасно, такое ощущение, что у меня дома ЛЕДовские лампы мощнее. В темное время суток на машине едешь - пешеходов видно нормально, только когда фарами осветишь.
Фото с балкона, два фонаря в кадре.
http://piccy.info/view3/12497406/7588938db23d770854481e65470016bd/
Но это наверное местная власть пере-сэкономила.
miroshnich007
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