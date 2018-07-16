У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:56

BIGor



Бред несете вы! Все приведено к евро - экономия электроэнергии в 45 млн грн в год переведена в евро по текущему курсу, что само по себе учитывает рост тарифов на э/э - при девальвации гривны тарифы будут расти пропорционально, так что сумма экономии в евро и в 2024, и в 2029, и в 2034 плюс-минус будет соответствовать таковой в 2019. По крайней мере это самое разумное, что можно предположить на сегодня о стоимости э/э через 15 лет. Мы не знаем, сохраниться ли мировой тренд роста ее стоимости, или динамика наоборот будет отрицательной, и как изменяться внутренние валютные тарифы с учетом мировых трендов. Поэтому логичнее всего ожидать сохранения текущего тарифа, выраженного в валюте.



Неучтенной осталась только экономия расходов на смену лампочек (труд, стоимость самих ламп в нужном количестве, сопутствующие затраты), о чем я уже 3-й раз пишу для особо одаренных икспертов