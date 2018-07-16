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Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:10
Re: У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро
В любом случае, с LED намного лучше освещенность. Там, где уже установили такие светильники, вообще как днем. По сравнению со старыми фонарями небо и земля.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:56
BIGor
Бред несете вы! Все приведено к евро - экономия электроэнергии в 45 млн грн в год переведена в евро по текущему курсу, что само по себе учитывает рост тарифов на э/э - при девальвации гривны тарифы будут расти пропорционально, так что сумма экономии в евро и в 2024, и в 2029, и в 2034 плюс-минус будет соответствовать таковой в 2019. По крайней мере это самое разумное, что можно предположить на сегодня о стоимости э/э через 15 лет. Мы не знаем, сохраниться ли мировой тренд роста ее стоимости, или динамика наоборот будет отрицательной, и как изменяться внутренние валютные тарифы с учетом мировых трендов. Поэтому логичнее всего ожидать сохранения текущего тарифа, выраженного в валюте.
Неучтенной осталась только экономия расходов на смену лампочек (труд, стоимость самих ламп в нужном количестве, сопутствующие затраты), о чем я уже 3-й раз пишу для особо одаренных икспертов
Додано: Суб 21 лип, 2018 00:42
Re: У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро
Не всегда. У меня возле дома в пригороде Полтавы на дороге поменяли как раз на днях со старых желтых на ЛЭДы. Так стало ужасно, такое ощущение, что у меня дома ЛЕДовские лампы мощнее. В темное время суток на машине едешь - пешеходов видно нормально, только когда фарами осветишь.
Фото с балкона, два фонаря в кадре.
Но это наверное местная власть пере-сэкономила.
Додано: Суб 21 лип, 2018 04:48
Они акуели!!!
1723 грн 100W светильник 11000Лм, что примерно соответствует киловатному прожектору.
Галогенный прожектор 1000 Вт – 12000 Лм, ДРЛ 250
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 21 лип, 2018 04:57
Мер города - жадный жлоб, поставил 5-ти ватки для экономии и считает, что нормально.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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